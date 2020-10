వార్నర్‌ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌.. యువరాజ్‌ సెటైర్లు

దుబాయ్: ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్‌, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ సొంతంగా యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ ప్రారంభించాడు. ఈ విషయాన్ని వార్నర్‌ సోషల్‌మీడియా ద్వారా అభిమానులకు తెలియజేశాడు. తన ఛానల్‌ను సబ్‌స్క్రైబ్‌ చేసుకోవాలని, అందులో అప్‌లోడ్‌ చేసే వీడియోలను తప్పక చూడాలని కోరాడు.

'అందరికీ హాయ్‌. కొత్త యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ను ప్రారంభించాను. బుల్స్‌ డే కేర్‌ పేరుతో మొదటి ఎపిసోడ్‌ను పోస్ట్‌ చేశాను. ఈ వీడియోను చూడటానికి బయోలోని లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయండి. ఈ వీడియోను చూసిన తర్వాత సబ్‌స్క్రైబ్‌ చేసుకోండి. అలాగే, ప్రతీ వారం వీడియోలను చూడటం మర్చిపోకండి' అంటూ వార్నర్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. వార్నర్‌ ట్వీట్‌పై భారత మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ వ్యంగ్యంగా స్పందించాడు. 'ఇందులో నీ డాన్స్‌ వీడియోలు(టిక్‌టాక్‌ లాంటి) తప్పక ఉంటాయని ఆశిస్తున్నా' అంటూ యువీ సరదాగా కామెంట్‌ చేశాడు.

కరోనా లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైన వార్నర్‌ తన సతీమణి క్యాండిస్‌, పిల్లలతో కలిసి టిక్‌టాక్‌ వీడియోలతో నెటిజన్లను అలరించాడు. తెలుగులో పాపులర్‌ సాంగ్స్‌కు తన స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. భారత్‌లో టిక్‌టాక్‌పై నిషేధం విధించినప్పటి నుంచి వార్నర్‌ వీడియోలను ఫ్యాన్స్‌ మిస్‌ అవుతున్నారు.

Hey everyone- I’ve just launched my new YouTube channel. The first ep Bull’s Day Care is up now so hit the link in my bio to watch and don’t forget to subscribe and follow along each week. #youtube https://t.co/TcRLWk6Gjj