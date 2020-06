2017లో ఇదే రోజున ౩౦౦వ వన్డే ఆడిన యూవీ

న్యూ ఢిల్లీ : మూడు సంత్సరాల (2017) క్రితం ఇదే రోజున టీమిండియా మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన ౩౦౦వ ఓడీ ఆడాడు. అప్పటి సెలెక్టర్లు అజహరుద్దీన్‌, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌, సౌరవ్‌ గంగూలి, రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ల సమక్షంలో ౩౦౦వ ఓడీ ఆడిన 5వ భారత ఆటగాడిగా.. ప్రపంచంలో 19వ ఆటగాడిగా యువరాజ్‌ సింగ్‌ నిలిచాడు. యూవీ తరువాత ౩౦౦ ఓడీలు ఆడిన 6వ ఆటగాడిగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్‌ ధోని ఉన్నాడు. జూన్‌10 2019లో యువరాజ్‌ సింగ్‌ అంతర్జాతియ క్రికెట్‌ నుంచి రిటైరవ్వగా.. మొత్తం 40 టెస్టులు, 304 ఓడీలు, 58 టీ ట్వంటీలు ఆడాడు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం యూవీ తనకు ౩౦౦వ వన్‌డే మ్యాచ్‌ ఆడే అవకాశం కల్పించిన గంగూలీకి ట్విట్టర్‌ వేదికగా ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. అప్పటి ఫొటోలను షేర్‌చేసి అభిమానులతో పంచుకున్నాడు.



I think we should all thank @SGanguly99 and the first batch of my selectors for giving me this opportunity! https://t.co/NGY7JjOAtL