సిడ్నీ: టీమిండియా స్పిన్న‌ర్ య‌జువేంద్ర చాహ‌ల్‌.. టీ20ల్లో భార‌త్ త‌ర‌ఫున అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన బౌల‌ర్‌గా జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా పేరిట ఉన్న రికార్డును స‌మం చేశాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న రెండో టీ20లో స్టీవ్ స్మిత్‌ను ఔట్ చేయ‌డం ద్వారా చాహ‌ల్ ఈ ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 44 టీ20 మ్యాచ్‌లాడిన చాహ‌ల్‌.. 59 వికెట్లు తీశాడు. ఆసీస్‌తో జ‌రిగిన తొలి టీ20లో జ‌డేజా స్థానంలో కాంక‌ష‌న్ స‌బ్‌స్టిట్యూట్‌గా వ‌చ్చిన చాహ‌ల్‌.. 3 వికెట్లు తీసి మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇక రెండో మ్యాచ్‌లో 4 ఓవ‌ర్ల‌లో 51 ప‌రుగులు స‌మర్పించుకున్నా.. కీల‌క‌మైన స్మిత్ వికెట్ తీశాడు.



