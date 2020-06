టెక్సాస్‌: డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈలో 30 ఏళ్లుగా ఎన్నో విజయాలు సొంతం చేసుకున్న దిగ్గజ రెజ్లర్‌ అండర్‌టేకర్‌ తన రింగ్‌ కెరీర్‌కు సోమవారం వీడ్కోలు పలికాడు. 55 ఏళ్ల ఈ రెజ్లర్‌ అసలు పేరు మార్క్‌ విలియం కలవే. యునైటెడ్‌ స్టేట్స్‌లోని టెక్సాస్‌లో అతడు జన్మించాడు. రింగ్‌లో అండర్‌టేకర్‌గా ఇతడు ఫేమస్‌. ఇప్పటివరకూ ఏడు హెవీవెయిట్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లు సొంతం చేసుకున్నాడు. మూడు దశాబ్దాలపాటు ఆల్‌టైం ఫేవరేట్‌గా నిలిచాడు.

డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ నెట్‌వర్క్‌లో కలవే తన డాక్యుమెంటరీ అయిన అండర్‌ టేకర్‌: ది లాస్ట్‌ రైడ్‌ ఐదో, చివరి విడతలో వీడ్కోలు ప్రకటన చేశారు. అలాగే, దీన్ని తన అఫీషియల్‌ ట్విట్టర్‌ ఖాతాలోనూ పెట్టాడు. ‘నాకు తెలుసు చివరి వరకూ మీరు నా ఆటను ప్రశంసిస్తూ ఉండలేరని. కొత్త కుర్రాళ్లు రావడానికి సమయం ఆసన్నమైంది.’ అని అతడు ట్వీట్‌ చేశాడు. అలాగే, మళ్లీ రింగ్‌లోకి వెళ్లేందుకు ఆసక్తి లేదని వెల్లడించాడు. కాగా, రెసిల్ మేనియా 36లో ఏజే స్టైల్స్‌తో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన మ్యాచ్‌ తన కెరీర్‌కు ఉత్తమ ముగింపు అని అండర్‌టేకర్‌ పేర్కొన్నాడు.

You can never appreciate how long the road was until you’ve driven to the end. #TheLastRide @WWENetwork pic.twitter.com/JW3roilt9a