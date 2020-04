ప్రపంచకప్ మహోన్నతమైనది: రోహిత్

ముంబై: భారత్​ ప్రపంచకప్​ టోర్నీలు గెలువడమే తనకు ముఖ్యమని టీమ్​ఇండియా వైస్ కెప్టెన్​ రోహిత్ శర్మ తెలిపాడు. ప్రతీ మ్యాచ్ విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో ఆడినా.. అన్నింటి కంటే ప్రపంచకప్​ మహోన్నతమైనదని, విశ్వటోర్నీ శిఖరం లాంటిదని హిట్​మ్యాన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. రోహిత్ వ్యాఖ్యలను ఐపీఎల్​లో అతడు సారథ్యం వహిస్తున్న ముంబై ఇండియన్స్ ఫ్రాంచైజీ ట్విట్టర్​ ఖాతాలో ఆదివారం పోస్ట్ చేసింది. “బరిలోకి దిగిన ప్రతి మ్యాచ్​ గెలువడం నాకిష్టం. కానీ ప్రపంచకప్ అన్నింటికంటే మహోన్నతమైనది. నాకు ప్రపంచకప్​లు గెలువడం కావాలి” అని రోహిత్ వ్యాఖ్యలను ముంబై ఇండియన్స్​ ట్వీట్ చేసింది. కాగా, గతేడాది ఇంగ్లండ్ వేదికగా జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్​లో రోహిత్ ఐదు శతకాలతో అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. అయితే సెమీస్​లో న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఓడిన భారత్ నిరాశగా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.



