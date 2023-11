November 11, 2023 / 02:35 PM IST

World Cup 2023 : ప్రపంచ క‌ప్ చివరి డ‌బుల్ హెడ‌ర్ తొలి మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్ దంచికొట్టింది. ఆస్ట్రేలియా ముందు 307 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. బంగ్లా యంగ్‌స్ట‌ర్ తౌహిక్ హృద‌య్(74) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించ‌గా.. కెప్టెన్‌ న‌జ్ముల్ హొసేన్ శాంటో(45), మ‌హ్మ‌దుల్లా(32) ఫ‌ర్వాలేద‌నిపించారు. చివ‌ర్లో మెహిదీ హ‌స‌న్ మిరాజ్(29) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో బంగ్లా 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 306 ర‌న్స్ కొట్టింది. ఈ మెగాటోర్నీలో బంగ్లా పులులు 300 ప‌రుగుల మార్క్ అందుకోవ‌డం ఇదే మొద‌టిసారి. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌లో సియాన్ అబాట్, ఆడం జంపా త‌లా రెండేసి వికెట్లు తీశారు.

