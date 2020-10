విమెన్స్‌ టీ20 చాలెంజ్‌.. యూఏఈ చేరుకున్న అమ్మాయిలు

దుబా‌య్: మహిళల క్రికెట్‌కు మరింత ఆదరణ కల్పించేందుకు టీ20 చాలెంజర్‌ టోర్నీకి బీసీసీఐ రూపకల్పన చేసిన విషయం తెలిసిందే. సూపర్‌నోవాస్‌, ట్రయల్‌బ్లేజర్స్‌, వెలాసిటీ జట్లు రౌండ్‌ రాబిన్‌ లీగ్‌లో తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కోవిడ్‌–19 పరీక్షల అనంతరం గురువారం యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ (యూఏఈ) బయల్దేరి వెళ్లారు. వారం రోజుల క్వారంటైన్‌ అనంతరం మహిళా క్రికెటర్లు బయో బబుల్‌లో అడుగుపెడతారు.

వెటరన్‌ ప్లేయర్లు మిథాలీ రాజ్, జులన్‌ గోస్వామి, హర్మన్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌, స్మృతి మందాన తదితరులు ఈ టోర్నీలో పాల్గొననున్నారు. షెడ్యూల్‌ ప్రకారం మూడు జట్లతో జరిగే నాలుగు మ్యాచ్‌ల మహిళల టీ20 చాలెంజర్‌ ట్రోఫీ షార్జా వేదికగా నవంబర్‌ 4 నుంచి 9 వరకు జరుగనుంది. పురుషుల ఐపీఎల్ జరుగుతున్న సమయంలోనే మహిళల కోసం యూఏఈలో మినీ సీజన్​ను​ నిర్వహించనున్నారు.

