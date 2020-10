అబుదాబి: ఐపీఎల్‌‌-13లో షేక్‌ జాయెద్‌ స్టేడియంలో ముంబై ఇండియన్స్‌‌, కోల్‌‌కతా నైట్‌‌రైడర్స్‌‌ జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన ‌ ముంబై మంచి జోష్‌లో ఉంది. బెంగళూరు చేతిలో 82 పరుగుల ‌ తేడాతో చిత్తుగా ఓడిన కోల్‌‌కతా ఒత్తిడిలో ఉంది. ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌ సారథ్యంలో కోల్‌కతా..ముంబైతో పోరుకు సన్నద్ధమైంది.

సునీల్ నరైన్ వివాదాస్పద బౌలింగ్ శైలితో గత మ్యాచ్‌కు దూరమైయ్యాడు. ఐతే ఈ మ్యాచ్‌లో అతడు ఆడతాడో లేదో అనుమానంగా ఉంది. ప్రస్తుతం అన్ని విభాగాల్లో పటిష్ఠంగా ఉన్న ముంబై మ్యాచ్‌లో ఫేవరెట్‌గా బరిలో దిగుతున్నది. ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన మొదటి లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ 49 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

