‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్’‌ రేసులో అశ్విన్‌..పోటీలో ముగ్గురు

దుబాయ్‌: ఫిబ్రవరి నెలకు గాను ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్‌కు నామినేట్ అయిన క్రికెటర్ల జాబితాను ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌(ఐసీసీ) మంగళవారం ప్రకటించింది. పురుషుల జాబితాలో టీమ్‌ఇండియా సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌కు చోటు దక్కింది. ఇంగ్లాండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌లో అశ్విన్‌ తన స్పిన్‌ మాయాజాలంతో ప్రత్యర్థి బ్యాట్స్‌మెన్‌కు చుక్కలు చూపించాడు. అలాగే ఇంగ్లీష్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ జో రూట్‌ పరుగుల వరద పారించాడు.

పార్ట్‌టైమ్‌ బౌలర్‌గా వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. వెస్టిండీస్‌ ప్లేయర్‌ కైల్‌ మేయర్స్‌( అత్యుత్తమ ప్రదర్శన 210 నాటౌట్‌) కు కూడా జాబితాలో చోటు దక్కింది. ఈ ముగ్గురిలో మీకు నచ్చిన ఆటగాడికి ఆన్‌లైన్‌లో bit.ly/POTM-Mens ఓటు వేయొచ్చు. ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన ప్లేయర్‌కు ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్(ఫిబ్రవరి) అవార్డును అందజేస్తారు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవార్డు జనవరి నెలకు గాను రిషబ్ పంత్‌ ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. పురుషులతో పాటు మహిళా ప్లేయర్ల నామినీల జాబితాను కూడా ఐసీసీ ప్రకటించింది.

పోటీలో ఉన్నది వీళ్లే..!



జో రూట్‌: 218 టెస్టు పరుగులు, 6 వికెట్లు

అశ్విన్‌: 106 టెస్టు పరుగులు, 24 వికెట్లు

మేయర్స్‌: 261 టెస్టు పరుగులు

Who’s your ICC Men’s Player of the Month for February? Joe Root ???????????????????????????? 218 Test runs at 55.5 & six wickets at 14.16 R Ashwin ???????? 106 Test runs at 35.2 & 24 wickets at 15.7 Kyle Mayers ???? 261 Test runs at 87 Vote here ???? https://t.co/FBb5PMqMm8 pic.twitter.com/Mwiw5fuauy

Who’s your ICC Women's Player of the Month for February?



Tammy Beaumont ???????????????????????????? 231 ODI runs at 231.00



Brooke Halliday ???????? 110 ODI runs at 55 & two wickets at 20.00



Nat Sciver ???????????????????????????? 63 ODI runs at 48.00 & five wickets at 16.6



Vote here ???? https://t.co/lZfMwphyiK pic.twitter.com/fORScVvxZ9