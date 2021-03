ఆంటిగ్వా: శ‌్రీలంక‌, వెస్టిండీస్ మ‌ధ్య జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో వివాదం నెల‌కొన్న‌ది. లంక బ్యాట్స్‌మ‌న్ ద‌నుష్క గుణ‌తిల‌క‌ను మూడో అంపైర్ అవుట్‌గా ప్ర‌క‌టించిన తీరు ఆశ్చ‌ర్యం క‌లిగించింది. ఫీల్డింగ్‌ను అడ్డుకున్నాడ‌న్న కార‌ణంగా గుణ‌తిల‌క‌ను అవుట్‌గా ప్ర‌క‌టించారు. అయితే వీడియోలో మాత్రం అత‌డు కావాల‌ని ఆ ప‌ని చేయ‌లేద‌ని స్ప‌ష్టంగా క‌నిపించింది. పొలార్డ్ బౌలింగ్‌లో డిఫెన్స్ ఆడిన గుణ‌తిల‌క‌.. నాన్ స్ట్రైకింగ్ ఎండ్‌లో ఉన్న నిసంక‌ ప‌రుగు కోసం ప్ర‌య‌త్నించ‌గా వ‌ద్ద‌ని వారించాడు. ఈ ప్ర‌య‌త్నంలో అత‌డు అనుకోకుండా బాల్‌కు అడ్డుగా వెళ్లాడు. అయితే అత‌డు కావాల‌నే ఆ ప‌ని చేసిన‌ట్లుగా భావించిన పొలార్డ్‌.. అంపైర్‌కు అప్పీల్ చేశాడు. దీంతో ఆన్‌ఫీల్డ్ అంపైర్ జో విల్స‌న్ సాఫ్ట్ సిగ్న‌ల్‌గా అవుట‌ని ప్ర‌క‌టించి మూడో అంపైర్ నిగెల్ గుగైడ్‌ని అడిగాడు. వీడియోను వివిధ కోణాల్లో ప‌రిశీలించిన మూడో అంపైర్.. గుణ‌తిల‌క‌ను అవుట్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు.



Sri Lanka’s Danushka Gunathilaka Given Out Obstructing The Field In First ODI Against West Indiespic.twitter.com/0yzDBK66cz — Venkat Parthasarathy (@Venkrek) March 10, 2021

ఈ నిర్ణ‌యం లంక టీమ్ అసంతృప్తి వ్య‌క్తం చేసింది. బ్యాట్స్‌మ‌న్ కావాల‌ని అడ్డుకున్న‌ట్లుగా వీడియోలో స్ప‌ష్ట‌మైన ఆధారాలేవీ క‌న‌పించ‌క‌పోయినా మూడో అంపైర్ అవుట్‌గా ప్ర‌క‌టించ‌డం వివాదానికి కార‌ణ‌మైంది. మెరిల్‌బోన్ క్రికెట్ క్ల‌బ్ రూల్స్ ప్ర‌కారం.. కావాల‌ని ఫీల్డింగ్‌ను అడ్డుకుంటేనే అవుట్‌గా ప్ర‌క‌టించాలి. అయితే ఈ నిర్ణ‌యంపై శ్రీలంక డైరెక్ట‌ర్ ఆఫ్ క్రికెట్ టామ్ మూడీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్య‌క్తం చేశాడు. అయితే మ్యాచ్ త‌ర్వాత గుణ‌తిల‌క‌ను క‌లిసిన పొలార్డ్ ఈ వివాదాన్ని కాస్త స‌ద్దుమ‌ణిగించే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు.