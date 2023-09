September 12, 2023 / 04:20 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్‌లో శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రుగుతున్న‌ సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌లో భార‌త్ మూడు కీల‌క‌ వికెట్లు కోల్పోయింది. స్పిన్న‌ర్ దునిత్ వెల్ల‌లాగే విజృంభించ‌డంతో హాఫ్‌ సెంచ‌రీతో జోరుమీదున్న‌ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(53) బౌల్డ‌య్యాడు. తొలి ఓవ‌ర్లోనే శుభ్‌మ‌న్ గిల్(19) ను బౌల్డ్ చేసిన వెల్ల‌లాగే ఆ త‌ర్వాత నిన్న పాకిస్థాన్‌పై సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన‌ విరాట్ కోహ్లీ(3)ని ఔట్ చేశాడు. దాంతో, 100లోపే ఇండియా మూడు ప్ర‌ధాన వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇషాన్ కిష‌న్(0), కేఎల్ రాహుల్(1) ఆడుతున్నారు. 15.2 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 92/3

