చాహల్ నిశ్చితార్థం: కాబోయే భార్యను పరిచయం చేసిన స్టార్ స్పిన్నర్​

న్యూఢిల్లీ: టీమ్​ఇండియా స్టార్​ స్పిన్నర్ యుజువేంద్ర చాహల్ నిశ్చితార్థం పూర్తయింది. ధనశ్రీ వర్మను చాహల్ వివాహం చేసుకోనున్నాడు. ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో శుక్రవారం రోకా(నిశ్చితార్థం) కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని చాహల్​ ట్విట్టర్​లో వెల్లడించాడు. కాబోయే భార్య ధనశ్రీతో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశాడు. ధనశ్రీ వర్మ డాక్టర్​గా పనిచేస్తున్నారు. లాక్​డౌన్ సమయంలో జూమ్​ వర్క్​షాప్​ల్లో చాహల్​ – ధనశ్రీకి పరిచయం ఏర్పడినట్టు సమాచారం. అలాగే తాను కొరియోగ్రాఫర్​, యూట్యూబర్​, ధనశ్రీ వర్మ సంస్థకు ఫౌండర్​ని అని ధనశ్రీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అధికారిక ఖాతాలో పేర్కొన్నారు. కాగా యూఏఈలో జరిగే ఐపీఎల్ కోసం తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నానని చాహల్ ఇటీవలే చెప్పాడు. కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ నుంచి యూఏఈలో జరుగనున్న సంగతి తెలిసిందే.

