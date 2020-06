న్యూఢిల్లీ: 1983 ప్రపంచకప్​ తన జీవితంలో మైలురాయి లాంటిదని క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ అన్నాడు. కపిల్​దేవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఆ విశ్వటోర్నీ టైటిల్​ను గెలిచినప్పుడు చేసుకున్న సంబురాలను అతడు గుర్తు చేసుకున్నాడు. స్నేహితులతో కలిసి ఆ మ్యాచ్​ను చూశానని, వెస్టిండీస్ వికెట్ పడిన ప్రతీసారి గంతులు వేశామని మాస్టర్ బ్లాస్టర్ ట్వీట్ చేశాడు. కపిల్ డెవిల్స్ తొలిసారి భారత్​కు ప్రపంచకప్​ను సాధించిపెట్టి గురువారానికి 37ఏండ్లు పూర్తయ్యాయి.

“1983 ప్రపంచకప్ ఫైనల్​ నా జీవితంలో మైలురాయి లాంటిది. సిద్ధు అద్భుతమైన బంతికి గ్రీనిడ్జ్​ షాట్ కొట్టగా.. కపిల్​ పాజీ క్యాచ్ పట్టినప్పటి నుంచి అన్ని వికెట్లకు సంబురాలు చేసుకున్నాం. విండీస్ వికెట్ పడిన ప్రతిసారి నేను, నా స్మేహితులం గంతులు వేశాం. అది ఎంతో అద్వితీయమైన సాయంత్రం” అని సచిన్ టెండూల్కర్ ట్వీట్ చేశాడు.



The #WorldCup1983 Final like for many was a landmark event in my life.



Still recall my friends & I celebrating all wickets right from BS Sandhu's epic delivery to Greenidge to Kapil Paaji’s catch. We jumped & celebrated the fall of each wicket! What an evening it was.???? pic.twitter.com/1WJH4sXjRB