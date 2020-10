SRH vs CSK: ఒకే ఓవర్లో వార్నర్‌, మనీశ్‌ పాండే ఔట్

దుబాయ్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ నిర్దేశించిన 168 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఒకే ఓవర్లో రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. శామ్‌ కరన్‌ వేసిన నాలుగో ఓవర్లో వార్నర్(9)‌, మనీశ్‌ పాండే(4) వెనుదిరిగారు. మూడో బంతిని షాట్‌ ఆడేందుకు వార్నర్‌ ప్రయత్నించగా బ్యాట్‌తో పాటు బంతి ప్యాడ్‌కు తగిలి అక్కడే గాల్లోకి లేవడంతో కరన్‌ అందుకున్నాడు.

ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన పాండే ఐదో బంతికి ఫొర్‌ బాది ఊపు మీదకనిపించాడు. ఆఖరి బంతికి సింగిల్‌ కోసం ప్రయత్నించిన పాండే నాన్‌స్ట్రైకర్‌ ఎండ్‌లో డ్వేన్‌ బ్రావో అద్భుత త్రోకు రనౌటయ్యాడు. 27 పరుగులకే సన్‌రైజర్స్‌ 2 వికెట్లు కోల్పోవడంతో ఒత్తిడిలో పడింది. పవర్‌ప్లేలో సన్‌రైజర్స్‌ 2 వికెట్లకు 40 పరుగులు చేసింది. కేన్‌ విలియమ్సన్‌(12), జానీ బెయిర్‌స్టో(13) క్రీజులో ఉన్నారు. ఎక్కువగా పేస్‌ బంతులతో బ్యాట్స్‌మెన్‌ను కట్టడి చేసిన చెన్నై బౌలర్లు సంపూర్ణ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు.



How good was that throw from @DJBravo47 to get the wicket of Manish Pandey?



Bravo takes aim at the stumps and Manish is out by miles.



Live - https://t.co/RhxMPBo6Ph #Dream11IPL pic.twitter.com/6zTM2yJm97