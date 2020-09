అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఓపెనర్లు నిదానంగా ఆడుతున్నారు. ప్రత్యర్థి ఢిల్లీ బౌలర్లు బ్యాట్స్‌మెన్‌ను బెంబేలెత్తిస్తున్నారు. 6 ఓవర్లు ముగిసేసరికి సన్‌రైజర్స్‌ కేవలం 38 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. పవర్‌ ప్లేలో కేవలం ఒక సిక్స్‌, రెండు ఫోర్లు మాత్రమే నమోదయ్యాయి.

ఆరంభంలో భారీ షాట్ల కన్నా సింగిల్స్‌ కోసం ఎక్కువగా ప్రయత్నించారు. వికెట్‌ కాపాడుకునేందుకే బ్యాట్స్‌మెన్‌ ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. 7 ఓవర్లు ముగిసేసరికి సన్‌రైజర్స్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 52 పరుగులు చేసింది. వార్నర్‌(32), జానీ బెయిర్‌స్టో(18) క్రీజులో ఉన్నారు.

