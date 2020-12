49204084041..ఈ ఓటీపీని మరిచిపోవాలి: సెహ్వాగ్‌

న్యూఢిల్లీ: ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి టెస్టు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్ పేలవ బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనపై డ్యాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరు 9/1తో మూడో రోజును ఆటను కొనసాగించిన భారత్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాన పేసర్లు పాట్ కమిన్స్‌, జోష్ హేజిల్‌వుడ్ ధాటికి 36/9తో కుప్పకూలింది. టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో భారత్‌ అప్రతిష్ట మూటగట్టుకోవడంపై సెహ్వాగ్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. జట్టులోని ఏ ఒక్క బ్యాట్స్‌మన్‌ కూడా కనీసం రెండంకెల స్కోరు చేయకపోవడంతో సెటైర్లు వేశారు. ''49204084041'' ఓటీపీని మరిచిపోవాలని వీరూ సింపుల్‌గా ట్వీట్‌ చేశాడు.

The OTP to forget this is 49204084041 .#INDvsAUSTest