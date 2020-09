ఓం తెవాటియా నమః ..సెహ్వాగ్‌ ఫన్నీ ట్వీట్‌

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13లో తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో పరాజయాలు చవిచూసిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఎట్టకేలకు గెలుపు రుచి చూసింది. మంగళవారం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై 15 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ బోణీ చేయడంపై మాజీ డ్యాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ ట్విటర్లో ఫన్నీ ట్వీట్‌ చేశాడు.

సన్‌రైజర్స్‌ విజయానికి అభినందనలు తెలుపుతూ, ఆ జట్టు బౌలర్లు టీ నటరాజన్‌, రషీద్‌ ఖాన్‌లను ప్రశంసిస్తూ.. ఓం తెవాటియా నమః అంటూ ట్వీట్‌ను ముగించారు. కింగ్స్‌ ఎలెవన్‌ పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌లో సంచలన బ్యాటింగ్‌తో రాత్రికి రాత్రే హీరోగా నిలిచిన రాజస్థాన్‌ రాయల్ష్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ రాహుల్‌ తెవాటియా పేరును ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించాడు.

'నటరాజన్‌ ప్రదర్శన చాలా ఆనందం కలిగించింది. ఇన్నింగ్స్‌ చివర్లో యార్కర్లతో అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేశాడు. రషీద్‌ ఖాన్‌ కూడా తన స్పిన్‌ మాయాజాలంతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు అన్ని జట్లు కూడా లీగ్‌లో బోణీ చేయడంతో పాటు అంచనాలకు తగ్గట్టుగా రాణిస్తున్నాయి. ఫన్‌ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఓం తెవాటియా నమః 'అంటూ వీరూ ట్వీట్ చేశాడు.

Delighted for Natarajan. Excellent execution of yorkers at the end. Rashid was sensational as well. Great now that all the teams are off the mark.

The fun continues. Om Tewatia Namah#SRHvDC