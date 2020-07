విరాట్‌, రోహిత్‌, బూమ్రాను 2003 ప్రపంచ కప్‌ జట్టులోకి తీస్కుంటా! : గంగూలి

2003లో సౌరవ్ గంగూలీ నేతృత్వంలోని టీమిండియా ఒక అద్భుతమైన జట్టుగా ఉండేది. మంచి ప్రదర్శనతో ఐసీసీ వరల్డ్‌ కప్‌ ఫైనల్‌కు చేరిన భారత్‌ దురదృష్టవశాత్తు ఆస్ట్రేలియా చేతిలో ఓడిపోయింది. ఫలితంగా ట్రోఫీ చేజారింది. అయితే గంగూలి తన 2003 జట్టు కోసం 2019 ప్రపంచ కప్‌ టీం నుంచి ముగ్గురు ఆటగాళ్లను ఎంచుకుంటానని ఇటీవల ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా తెలిపాడు.



2003 ప్రపంచ కప్ జట్టులో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, గంగూలి వంటి బ్యాట్స్ మెన్లు ఉండేవారు. పేస్ బౌలింగ్ విభాగంలో జహీర్ ఖాన్, ఆశిష్ నెహ్రా, అజిత్ అగార్కర్‌, జవగల్ శ్రీనాథ్ ఉన్నారు. అనిల్ కుంబ్లే, హర్భజన్ సింగ్ స్పిన్నర్లుగా జట్టులో ఉన్నారు. అదేవిధంగా 2019 ప్రపంచ కప్‌ సమయంలో విరాట్‌ కోహ్లి సారథ్యంలో జట్టులో హేమాహేమీలు ఉన్నప్పటికీ సెమీస్‌లోనే ఇండియా ఇంటి దారి పట్టింది.

అయితే ఇటీవల బీసీసీఐ చాట్‌ షోలో హోస్ట్‌ మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ ఓ అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నను దాదాకు వినిపించాడు. ‘‘మీ ప్రపంచ కప్ 2003 జట్టులో ఉండటానికి 2019 జట్టు నుంచి ఓ ముగ్గురు క్రికెటర్లను ఎన్నుకోండి. వారినే ఎన్నుకునేందుకు గల కారణాలను తెలియపర్చండి’’అని అడిగాడు.

దీనికి ప్రతిస్పందనగా, బీసీసీఐ చీఫ్ గా ఉన్న గంగూలీ.. విరాట్‌ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, జస్ప్రీత్ బుమ్రా” అని సమాధానం ఇచ్చారు.



"మేము దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడినప్పుడు ఆ సిరీస్‌లో మంచి బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ, బూమ్రా బౌలింగ్‌లోని నాణ్యత మాకు సాయపడేది. రోహిత్ ఓపెనర్‌గా ఉంటాడు. నేను మూడోస్థానంలో ఉండేవాడిని.. సెహ్వాగ్ ఈ మాట వింటే రేపు నాకు ఫోన్ వస్తుంది’’ అని దాదా చమత్కరించాడు.

భారత మాజీ కెప్టెన్ ధోనిని కూడా ఎన్నుకుంటానని గంగూలి చెప్పాడు. “ఎంఎస్ ధోని కూడా.. కానీ మీరు నాకు మూడు ఎంపికలే ఇచ్చారు. ధోని కీపింగ్‌ చేసేవాడు.. నేను రాహుల్ ద్రావిడ్‌తో స్టంప్స్ వెనుక ఉండేవాడిని, ఎందుకంటే అతను కూడా ప్రపంచ కప్‌లో గొప్ప ప్రదర్శన చేశాడని నేను భావిస్తున్నాను” అని గంగూలి సమాధానమిచ్చారు.

"I'm happy that Indian cricket got a Mahendra Singh Dhoni, because he is unbelievable," @SGanguly99 to @mayankcricket on #DadaOpensWithMayank #HappyBirthdayMSDhoni @msdhoni pic.twitter.com/KCua8qq4hu