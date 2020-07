విరాట్‌ పుషప్స్ వీడియో వైరల్‌

న్యూఢిల్లీ : టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్ కోహ్లీ హాప్ పుషప్స్ చేస్తున్న వీడియోను ట్వీటర్‌ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. కోహ్లీ వ్యాయామం చేస్తున్న వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా ఆల్ రౌండర్ హార్ధిక్ పాండ్యాకు కూడా ట్యాగ్ చేశాడు. పుషప్స్ వీడియో పోస్ట్ చేసిన మొదటి ఇండియన్ ఆల్‌రౌండర్ హార్ధిక్ పాండ్యానే. తాజాగా శుక్రవారం కోహ్లీ సైతం ఈ ప్రత్యేక వర్కవుట్ చేసి చూపించాడు. అది తన ఫేవరెట్ అని కూడా చెప్పాడు. తాను రోజూ ఏదైనా ఎక్సర్‌సైజ్ చేయాలని అనుకుంటే అది ఇదే.. అని ట్విట్టర్ ద్వారా కోహ్లీ తెలిపాడు.

ఇండియన్ క్రికెట్‌లో ప్లేయర్ యోయో టెస్ట్ పాస్ అవ్వక తప్పదు. అందులో పాస్ అయితేనే జట్టులోకి ఎంపికవుతారు విరాట్ రాకముందు ఆటగాళ్లు ఫిట్‌నెస్‌పై అంతగా దృష్టి సారించలేదు. 2008లో టీమింయాలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కోహ్లీ గ్రౌండ్ పైనే కాదు బాడీపైనా దృష్టి పెట్టాడు. 2017 మధ్య నుంచి భారత క్రికెట్‌లో ఫిట్‌నెస్‌కి సంబంధించి యోయో పరీక్షలు తప్పనిసరిగా నిర్వహిస్తున్నారు.

If I had to make a choice of one exercise to do everyday, this would be it. Love the power snatch ???????? pic.twitter.com/nak3QvDKsj