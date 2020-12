కోహ్లీ బ్రిలియంట్‌ క్యాచ్‌: వీడియో

అడిలైడ్‌: ఆస్ట్రేలియాతో డే/నైట్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ కళ్లుచెదిరే ఫీల్డింగ్‌ విన్యాసంతో ఆకట్టుకున్నాడు. తొలి టెస్టు రెండో రోజు ఆటలో భాగంగా ఆసీస్‌ ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కోహ్లీ స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌తో మైమరిపించాడు. కోహ్లీ అద్భుత క్యాచ్‌కు కెరీర్‌లో తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న ఆసీస్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ కెమెరాన్‌ గ్రీన్(11)‌ స్వల్ప స్కోరుకే వెనుదిరిగాడు.

స్పిన్నర్‌ అశ్విన్‌ వేసిన 41వ ఓవర్లో వేసిన బంతిని గ్రీన్‌ బౌండరీ కొట్టేందుకు ప్రయత్నించగా షార్ట్‌ మిడ్‌ వికెట్‌లో కోహ్లీ చేతికి చిక్కాడు. ఈ బ్రిలియంట్‌ క్యాచ్‌కు ముందు భారత ఫీల్డర్లు రెండు ఈజీ క్యాచ్‌లను వదిలేశారు. కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన లబుషేన్‌ భారత ఆటగాళ్ల ఫీల్డింగ్‌ వైఫల్యంతో రెండుసార్లు బతికిపోయాడు.

ఇవి కూడా చదవండి:



Cameron Green's debut innings was stopped short by an absolute classic from Virat Kohli - and the Indian captain enjoyed it a lot! #OhWhatAFeeling@toyota_Aus | #AUSvIND pic.twitter.com/krXXaZI1at