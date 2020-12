66 సెంచరీలు.. 94 హాఫ్ సెంచ‌రీలు.. 20396 ప‌రుగులు.. ఈ ప‌దేళ్ల‌లో టీమిండియా కెప్టెన్, ర‌న్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లి సాధించిన అసాధార‌ణ రికార్డులు ఇవి. ఈ రికార్డులే తాజాగా ఐసీసీ అవార్డుల్లో కోహ్లి దుమ్మురేపేలా చేశాయి. క్రికెట‌ర్ ఆఫ్ ద డెకేడ్‌, వ‌న్డే ప్లేయ‌ర్ ఆప్ ద డెకేడ్‌, టెస్ట్ టీమ్ ఆఫ్ ద డెకేడ్‌కు కెప్టెన్‌లాంటి అత్యున్న‌త అవార్డుల‌ను విరాట్ అందుకున్నాడు. అయితే ఈ సంద‌ర్భంగా కోహ్లి పదేళ్ల కింద‌ట చేసిన ఓ ట్వీట్ వైర‌ల్ అవుతోంది. విరాట్ అభిమానులే ఈ ట్వీట్‌ను బ‌య‌ట‌కు తీయ‌డం విశేషం. ఆ ట్వీట్‌ను 2010, మార్చి 16న కోహ్లి పోస్ట్ చేశాడు. నా టీమ్‌కు భారీగా ప‌రుగులు చేయాల‌ని అనుకుంటున్నాను అన్న‌ది ఆ ట్వీట్ సారాంశం. ఆశ ప‌డ‌టం, క‌ల‌లు క‌న‌డ‌మే కాదు.. దాన్ని చేసి చూపించాడు కోహ్లి అంటూ అభిమానులు ట్విట‌ర్‌లో పొగ‌డ్త‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.



