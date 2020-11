లండ‌న్‌: ఇంగ్లండ్ ఫుట్‌బాల్ టీమ్ కెప్టెన్‌, ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ క్ల‌బ్ టోటెన్‌హామ్ హాట్‌స్ప‌ర్ ప్లేయ‌ర్ అయిన హ్యారీ కేన్‌.. టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లికి ఓ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు. నీ ఐపీఎల్ టీమ్ రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరులో నాకు చోటిస్తావా అని కేన్ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ టోటెన్‌హామ్ ప్లేయ‌ర్ టెన్నిస్ బాల్‌తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న వీడియోను ట్విటర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. నాలో టీ20 విన్నింగ్ బ్యాట్స్‌మన్ ఉన్నాడ‌ని అనుకుంటున్నాను. కోహ్లి వ‌చ్చే సీజ‌న్‌లో ఆర్సీబీ టీమ్‌లో చోటు క‌ల్పిస్తావా అని కేన్ ట్వీట్ చేశాడు.



Got a match winning T20 knock in me I reckon. ???????? Any places going for @RCBTweets in the @IPL next season @imVkohli?? pic.twitter.com/tjUZnedVvI