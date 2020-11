సిడ్నీ: ఫుట్‌బాల్ లెజెండ్ డీగో మార‌డోనా మృతికి ఘనంగా నివాళి అర్పించాడు టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి. అత‌డు ఫుట్‌బాల్ ఆడే విధానాన్నే మార్చేశాడ‌ని, అత‌డో నిజ‌మైన జీనియ‌స్ అని కోహ్లి ట్వీట్ చేశాడు. అటు ఇండియ‌న్ ఫుట్‌బాల్ స్టార్ సునీల్ ఛెత్రీ కూడా ట్విట‌ర్ ద్వారా మార‌డోనా మృతికి సంతాపం తెలిపాడు. మార‌డోనా మ‌న‌ల్ని వ‌దిలి వెళ్లినా, అతని మ్యాజిక్‌, లెజెండ‌రీ ఎప్ప‌టికీ మ‌న‌తోనే ఉంటుంద‌ని ఛెత్రీ ట్వీట్ చేశాడు. 60 ఏళ్ల వ‌య‌సులో గుండెపోటుతో మార‌డోనా మృతి చెందిన సంగ‌తి తెలిసిందే. అత‌ని మృతి క్రీడాలోకానికి తీర‌ని లోటు అంటూ ఎంతో మంది ప్ర‌ముఖ క్రీడాకారులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. ఫుట్‌బాల్‌లో బ్రెజిల్ లెజెండ‌రీ ప్లేయ‌ర్ పీలేతో మారడోనాను స‌రిస‌మానం చూస్తారు. ఈ ఇద్ద‌రూ గత అక్టోబ‌ర్ నెల‌లోనే త‌మ మైల్‌స్టోన్ బ‌ర్త్‌డేల‌ను జ‌రుపుకున్నారు. పీలే 80, మార‌డోనా 60 ఏళ్ల పుట్టిన రోజు వేడుక‌ల‌ను జ‌రుపుకోవ‌డం విశేషం. 2000వ సంవ‌త్సరంలో ఈ ఇద్ద‌రినీ 20వ శతాబ్ద‌పు అత్యుత్త‌మ ప్లేయ‌ర్స్‌గా గుర్తించింది ఫిఫా.



RIP Diego Maradona. He changed the way the beautiful game of football is played. True genius.

The man has left us. His magic, madness and legend never will. #Maradona pic.twitter.com/gQ2pYpfts7