IPL 2020: బెంగళూరుపై టాస్‌ గెలిచిన ముంబై

దుబాయ్‌: ఐపీఎల్‌-13లో డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌తో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు జట్టు తలపడుతోంది. రోహిత్‌ శర్మ కెప్టెన్సీలోని పటిష్ఠ ముంబై జట్టును అన్ని విభాగాల్లో పేలవ ప్రదర్శన చేస్తున్న విరాట్ కోహ్లీ సారథ్యంలోని బెంగళూరు ఏ మేరకు నిలువరిస్తుందో! టాస్‌ గెలిచిన ముంబై కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్శ ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు.

ముంబై మిడిలార్డర్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ సౌరభ్‌ తివారీ ఫిట్‌గా లేకపోవడంతో అతని స్థానంలో ఇషాన్‌ కిషన్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు రోహిత్‌ చెప్పాడు. బెంగళూరు టీమ్‌లో మూడు మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆడమ్‌ జంపా, ఇసురు ఉడానా, గుర్‌కీరత్‌ సింగ్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు విరాట్‌ వెల్లడించాడు.

Adam Zampa and Isuru Udana are all set to make their debut for @RCBTweets . #Dream11IPL #RCBvMI pic.twitter.com/KFqzH1aICI

MI have won the toss and have put us to bat first.



3️⃣ changes to our lineup from our previous game. #PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL #RCBvMI pic.twitter.com/rJCF8DMazM