అహ్మదాబాద్‌: ఇంగ్లాండ్‌తో ఆఖరిదైన నాలుగో టెస్టు కోసం విరాట్‌ కోహ్లీ సారథ్యంలోని భారత క్రికెట్‌ జట్టు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నది. నాలుగు టెస్టుల సిరీస్‌లో భారత్‌ 2-1తో ఆధిక్యంలో ఉంది. నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో మార్చి 4వ తేదీ నుంచి ఫైనల్‌ టెస్టు మొదలవనుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత ఆటగాళ్లు నెట్‌ సెషన్‌లో సాధన చేశారు. టీమ్‌ఇండియా ప్రాక్టీస్‌ చేస్తుండగా తీసిన ఫొటోలను బీసీసీఐ సోషల్‌మీడియాలో షేర్‌ చేసింది. విరాట్‌ కోహ్లీ, రోహిత్‌ శర్మ బ్యాటింగ్‌ సాధన చేయగా..అక్షర్‌ పటేల్‌ బౌలింగ్‌ ప్రాక్టీస్‌ చేశాడు. రహానె ఫీల్డింగ్‌ డ్రిల్స్‌తో బిజీగా గడిపాడు.



#TeamIndia members gearing up for the fourth and final Test against England.@Paytm #INDvENG pic.twitter.com/7YmPyfUj6W