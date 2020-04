పోలీసులకు కోహ్లీ, ఇషాంత్ సెల్యూట్​

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్​పై యుద్ధంలో అలుపెరుగని యోధుల్లా పని చేస్తున్న పోలీసులను టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, పేసర్ ఇషాంత్ శర్మ ప్రశంసించారు. ఢిల్లీ పోలీసుల సేవలను కొనియాడుతూ ఇద్దరు స్టార్లు వీడియోలో సందేశాన్నిచ్చారు.

“సంక్లిష్ట సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది ప్రజలకు సాయం చేస్తున్న పోలీసుల సేవలను చూస్తుంటే నాకు నమ్మకం పెరుగుతున్నది. ఢిల్లీ పోలీసులు నిజాయితీతో విధులు నిర్వర్తిండడంతో పాటు ప్రతిరోజూ పేదలకు ఆహారం అందజేస్తున్నారు. ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు. ఇదే అంకితభావంతో చర్యలను కొనసాగించండి” అని వీడియోలో కోహ్లీ పేర్కొన్నాడు.

Thanking you @imVkohli for your kind words of encouragement and support. In this fight against #COVID19 we are leaving no stone unturned to protect our fellow citizens.#DelhiPoliceFightsCOVID @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi pic.twitter.com/4hWzwILMsE