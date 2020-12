మెల్‌బోర్న్‌: ఆస్ట్రేలియాతో తొలి టెస్ట్ ఆడిన త‌ర్వాత టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి పితృత్వ సెల‌వుపై ఇండియాకు తిరిగి రావ‌డం మ‌రోసారి వాడివేడీ చ‌ర్చ‌కు తెర‌లేపింది. కోహ్లికి ఓ రూల్‌, న‌ట‌రాజ‌న్‌కు మ‌రో రూలా అంటూ మాజీ ప్లేయ‌ర్ సునీల్ గ‌వాస్క‌ర్ ప్ర‌శ్నించ‌డంపై విరాట్ అభిమానులు మండిప‌డుతున్నారు. స్పోర్ట్స్‌స్టార్ మ్యాగ‌జైన్‌కు రాసిన కాల‌మ్‌లో సన్నీ చేసిన కామెంట్స్ ప్ర‌ముఖంగా వార్త‌ల్లో నిలిచిన విష‌యం తెలిసిందే. అశ్విన్‌లాంటి బౌల‌ర్ ఒక మ్యాచ్‌లో వికెట్లు తీయ‌క‌పోతే ప‌క్క‌న పెట్టేస్తారు. అదే ఓ బ్యాట్స్‌మ‌న్ ప‌దే ప‌దే విఫ‌ల‌మ‌వుతున్నా టీమ్‌లో కొన‌సాగుతాడు అని గ‌వాస్క‌ర్ ఆ కాల‌మ్‌లో చెప్పాడు. అంతేకాదు పేస్ బౌల‌ర్ న‌ట‌రాజ‌న్ భార్య కూడా కూతురుకు జ‌న్మ‌నిచ్చిందని, అయినా అత‌న్ని ఇండియాకు వెళ్ల‌కుండా అడ్డుకున్న టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ అత‌నితో నెట్స్‌లో బౌలింగ్ చేయిస్తోంద‌ని ఆరోపించాడు.



కోహ్లికి ఒక రూల్‌.. న‌ట‌రాజ‌న్‌కు మరో రూల్‌.. మ‌న ఇండియ‌న్ క్రికెట్ ప‌రిస్థితి ఇలా ఉంది అని గ‌వాస్క‌ర్ అన్నాడు. దీనిపై కోహ్లి అభిమానులు ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. కావాల‌నే విరాట్‌ను స‌న్నీ లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాడ‌ని వాళ్లు ఆరోపిస్తున్నారు. కోహ్లికి ఒక‌ప్పుడు స‌చిన్‌కు ఉన్న స్థాయి ఉన్న‌ద‌ని, అప్ప‌ట్లో స‌చిన్ ఇలా ప‌లు మ్యాచ్‌ల‌కు దూర‌మైన‌ప్పుడు అత‌న్ని ఇలాగే ప్ర‌శ్నించే ద‌మ్ము నీకుందా అని ఓ యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశాడు. ముంబై వాడైన రోహిత్ శ‌ర్మ కోసం ఢిల్లీకి చెందిన కోహ్లిని ల‌క్ష్యంగా చేసుకున్నాడ‌ని మ‌రికొంద‌రు గవాస్క‌ర్‌పై మండిప‌డ్డారు.

With all due respect to Gavaskar, Kohli enjoys the equivalent stature of Sachin Tendulkar in World Cricket, and he is an automatic selection, whenever he is available.. Did he have the guts to question Sachin, when he had opted out of several International series? #Natarajan https://t.co/U96qCP6yYb — Satish (@perfect_indian) December 24, 2020

Gavaskar again goes after #ViratKohli. His serial backing of Mumbaikar Rohit Sharma against the Delhi-ite Kohli is now both ferocious and heightened. Don't understand the #Delhi players still shying away from calling it out. #cricket #bias #remember #KapilDev — Keep It Simple (@profdrumroll) December 24, 2020

Fellow Mumbaikar, Rohit Sharma missed a test match in Australia for the same reason as Kohli..



Did Mr. Gavaskar question him or the BCCI rules? ???? It's sheer hatred..



It is a one-off situation.. Quarantine Rules in Aus, made it, a longer breakhttps://t.co/KAQRTpo4ne — Satish (@perfect_indian) December 24, 2020