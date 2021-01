ముంబై: ఇండియ‌న్ క్రికెట‌ర్లు విరాట్ కోహ్లి, అజింక్య ర‌హానే రిప‌బ్లిక్ డే సంద‌ర్భంగా శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా దేశానికి బ‌ల‌మ‌వుదాం అంటూ విరాట్ ట్వీట్ చేశాడు. మ‌నం ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నామ‌న్న దానిపైనే భ‌విష్య‌త్తు ఆధార‌ప‌డి ఉంటుంది. మ‌న దేశానిని మ‌నం బ‌ల‌మ‌వుదాం. మ‌రిన్ని ఉన్న‌త శిఖ‌రాల‌కు చేర‌డానికి సాయం చేద్దాం. ప్ర‌తి ఒక్క‌రికీ రిప‌బ్లిక్ డే శుభాకాంక్ష‌లు, జైహింద్ అని కోహ్లి ట్వీట్ చేశాడు. అటు ర‌హానే కూడా వెరీ హ్యాపీ రిప‌బ్లిక్ డే అని ట్వీట్ చేశాడు. ఆస్ట్రేలియాపై బ్రిస్బేన్ టెస్ట్ గెలిచిన త‌ర్వాత త్రివ‌ర్ణ ప‌తాకం ప‌ట్టుకొని గ్రౌండ్‌లో తిరుగుతున్న టీమిండియా ఫొటోను ర‌హానే షేర్ చేశాడు. వీళ్లే కాకుండా స‌చిన్‌, ల‌క్ష్మ‌ణ్, సెహ్వాగ్‌లాంటి మాజీలు కూడా రిప‌బ్లిక్ డే శుభాకాంక్ష‌లు చెప్పారు. అటు సైనా నెహ్వాల్‌, బైచుంగ్ భూటియాలాంటి ఇత‌ర క్రీడాకారులు కూడా గ‌ణ‌తంత్ర దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా విషెస్ చెప్పారు.



The future depends on what we do today. Let's be the strength of our nation and help it reach greater heights. Wishing everyone a Happy Republic Day. Jai Hind ????????. — Virat Kohli (@imVkohli) January 26, 2021

Wishing everyone a very Happy Republic Day ???????? pic.twitter.com/ncsFrN66tG — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 26, 2021

Wishing all of us a very happy #RepublicDay! May the timeless principles on which our great nation stands be our ever guiding light.



सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

उम्मीद करता हूं जिन महान सिद्धांतों पर हमारे देश की नींव रखी गई है, वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहें। — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 26, 2021

On the occasion of 72nd Republic Day let us remember the golden heritage of our country. Be the change you want to see in the world and feel proud to be an Indian. Happy Republic Day! #RepublicDay2021 pic.twitter.com/9ps5Ik0HjI — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 26, 2021