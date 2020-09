ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల్లో అత్యంత ప్ర‌జాద‌ర‌ణ క‌లిగిన జ‌ట్ల‌లో ఆర్‌సీబీ ఒక‌టి. విరాట్ కోహ్లి, డివిలియ‌ర్స్ లాంటి స్టార్ ఆట‌గాళ్లున్నా జ‌ట్టు మాత్రం ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ట్రోఫీని ముద్దాడ‌లేదు. దీంతో ఈసారి ఎలాగైనా క‌ప్పు కొట్టాల‌నే ఉద్దేశంతో జ‌ట్టులో మార్పులు, చేర్పులు చేశారు. బౌలింగ్‌, ఆల్‌రౌండ్ విభాగాల‌ను ప‌టిష్టం చేసి, కోచింగ్ సిబ్బందిని మార్చేశారు. ఐపీఎల్ 13వ సీజ‌న్ కోసం జ‌ట్టు ఆట‌గాళ్లు కూడా దుబాయ్‌లో చెమ‌టోడుస్తున్నారు.



ఇదే విష‌య‌మై ఆర్‌సీబీ యూట్యూబ్ ఛాన‌ల్‌లో ఆ జ‌ట్టు స్టార్ ఆట‌గాడు ఏబీ డివిలియ‌ర్స్ మాట్లాడాడు. ఈ ఏడాది త‌మ జ‌ట్టు కొత్త‌గా, తాజాగా అనిపిస్తుందన్నాడు. మా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి కూడా జ‌ట్టును విలువ‌ల‌తో న‌డిపిస్తున్నాడ‌ని, ఆర్‌సీబీ కోసం ఎంతో క‌ష్ట‌ప‌డుతున్నాడ‌ని డివిలియ‌ర్స్ అన్నాడు. 'ఈ సీజ‌న్ మాదే అని చెప్ప‌ను కానీ.. తాజా సీజ‌న్ మాత్రం భిన్నంగా ఉంటుంద‌ని హామీ ఇవ్వ‌గ‌ల‌ను. ఆట‌గాళ్లంద‌రూ నూత‌న ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. నెట్స్‌లో చెమ‌టోడుస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం జ‌ట్టు కూర్పు గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. విభిన్నంగా ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తున్నాం. మా ప‌ని విలువ‌లు గ‌తంలో కంటే అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అందుకు విరాట్‌ను అభినందించాలి. అత‌డు చాలా క‌ష్ట‌ప‌డుతున్నాడు. జ‌ట్టును ముందుండి నడిపిస్తూ ప్ర‌మాణాలు నిర్దేశిస్తాడు.' అని ఏబీ అన్నాడు.

