Viral Video: ఇదేం బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ భయ్యో.. ఇన్ని వేరియేషన్స్‌ ఉన్న బౌలర్‌ ఇతడేనేమో..! అశ్విన్‌ ఫిదా

February 9, 2024 / 07:22 PM IST

Viral Video: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కొంతమంది బౌలర్ల బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. రనప్‌తో పాటు బంతిని సంధించే విధానం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. విదేశాలలో ఇటువంటి బౌలర్లకు సంబంధించిన బౌలింగ్‌ వీడియోలు అప్పుడప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంటాయి. తాజాగా భారత్‌లో కూడా ఓ మీడియం పేసర్‌ చిత్ర విచిత్రంగా బౌలింగ్‌ చేసిన వీడియో ఒకటి వైరల్‌ అవుతోంది. తిరువరూర్‌ – తిరుపత్తూర్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో బాలాజీ అనే బౌలర్‌.. ఆరు బంతులను ఆరు రకాలుగా విసిరాడు. టీమిండియా స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ సైతం అతడి బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌కు ఫిదా అయ్యాడంటే అతడి బౌలింగ్‌ విన్యాసాలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

తమిళనాడు క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఎస్‌ఎస్‌ రాజన్‌ టీ20 టోర్నమెంట్‌లో భాగంగా బాలాజీ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ వైరల్‌ అవుతోంది. తిరువరూర్‌ – తిరుపత్తూర్‌ మధ్య సేలం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో 18వ ఓవర్‌ వేసిన బాలాజీ.. ఒక్కో బంతికి ఒక్కో రకమైన బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌తో వేశాడు. మొదటి బంతిని చాహల్‌ మాదిరిగా వేసిన అతడు.. రెండో బంతిని బుమ్రా మాదిరిగా రనప్‌తో వచ్చి విసిరాడు.

ఇక మూడో బంతిని విసిరే క్రమంలో సగం బాడీని కిందకు వంచి పరిగెత్తుతూ వేయగా నాలుగో బాల్‌కు రెండు చేతులను చాపుతూ సంధించాడు. మళ్లీ ఐదో బాల్‌ను నార్మల్‌ మీడియం పేసర్‌ మాదిరిగానే విసరగా ఆరో బాల్‌ను మాత్రం బంతి ఉన్న కుడి చేతిని పూర్తిగా పైకెత్తి రనప్‌ చేసుకుంటూ వచ్చి విసిరాడు. ఈ ఓవర్లో అతడు చిత్ర విచిత్రమైన రనప్స్‌తో బౌలింగ్‌ వేసినా ఒక్క వికెట్‌ కూడా తీయలేకపోయాడు. అశ్విన్‌ తన ఇన్‌స్టా స్టోరీస్‌లో బాలాజీ బౌలింగ్‌ యాక్షన్‌ను ఊటంకిస్తూ.. ‘బాలాజీ ఈజ్‌ మై న్యూ అడిక్షన్‌’ అని షేర్‌ చేశాడు. అశ్విన్‌ ఇన్‌స్టా స్టోరీ వైరల్‌ అవడంతో ప్రముఖ యాప్‌ ఫ్యాన్‌ కోడ్‌ (Fancode) బాలాజీ బౌలింగ్‌ చేసే వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ అశ్విన్‌కు ధన్యవాదాలు చెప్పింది. మీరూ బాలాజీ విన్యాసాలు చూసేయండి మరి…

Because having just one bowling action is too mainstream.

Good spot @ashwinravi99 👏

.

.#SSRajanT20 pic.twitter.com/9zHIaREIoT

— FanCode (@FanCode) February 8, 2024