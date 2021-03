కీవ్‌: అవుట్‌స్టాండింగ్‌ ఉక్రెయిన్‌ రెజ్లర్స్‌ అండ్‌ కోచెస్‌ మెమోరియల్‌ రెజ్లింగ్‌ టోర్నమెంట్‌లో భారత్‌కు స్వర్ణం లభించింది. ఆదివారం కీవ్‌లో జరిగిన టోర్నీ ఫైనల్‌ పోరులో యూరోపియన్‌ ఛాంపియన్‌ వనేసాను 10-8 తేడాతో వినేశ్‌ ఓడించింది. ఈ ఏడాదిలో ఫొగట్‌కు ఇదే తొలి గెలుపు. మహిళల 53 కిలోల విభాగంలో ప్రపంచ ఏడో ర్యాంకర్‌ వనేసాను మట్టికరిపించిన వినేశ్‌ ఫొగట్‌ గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించింది. టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో ఫోగట్ ఇప్పటికే 53 కిలోల విభాగంలో బెర్త్‌ను ఖరారు చేసుకున్నది.



Vinesh Phogat ????



So much self belief in that bout from Vinesh. Once her inside trip didn’t work, she defends the attack and completes her own to win the gold with a fall pic.twitter.com/eXIIE8D9vp