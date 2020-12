త‌న కృత్రిమ కాళ్ల సాయంతో 8 అంత‌ర్జాతీయ మెడ‌ల్స్ గెలిచిన మొండి ధైర్యం అత‌డిది. ఇప్పుడా ధైర్యాన్నే ఓ రెండేళ్ల చిన్నారికీ పంచే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నాడు స్టార్ పారాలింపియ‌న్ బ్లేక్ లీప‌ర్‌. త‌న కృత్రిమ కాళ్ల సాయంతో తొలిసారి అడుగులు వేయ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న కేజే డైయ‌ర్ అనే ఓ రెండేళ్ల చిన్నారిని లీప‌ర్ ప్రోత్స‌హిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారిపోయింది. నెటిజ‌న్లు అత‌డిపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ వీడియోను న్యూస్ 9 జ‌ర్న‌లిస్ట్ కార్ల్ టోర్ప్ ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. లీప‌ర్ త‌న కొత్త‌ కృత్రిమ కాళ్ల‌ను ఫిట్ చేయించుకోవ‌డానికి స్కాట్ సాబోలిచ్ ప్రోస్థెటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంట‌ర్‌కు వెళ్లిన‌ప్పుడు ఈ ఘ‌ట‌న జరిగింది. మ‌రో ట్విట‌ర్ యూజ‌ర్ ఈ వీడియోను షేర్ చేయ‌గా.. ఏకంగా 8 ల‌క్ష‌ల వ్యూస్ వ‌చ్చాయి.



8-time Paralympic International Medalist Blake Leeper tells Good News Movement he “was trying on his new running legs.Setting my sights to run in the Olympics 2021” when he came across this inspiring 2-yr-old, KJ trying out his prosthetic for 1st time.????@Blake_Leeper pic.twitter.com/IaUXDTeqrH