షార్జా: మహిళల టీ20 ఛాలెంజ్‌ 2020లో భాగంగా వెలాసిటీతో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన సూపర్‌నోవాస్‌ జట్టు సాధారణ స్కోరే చేసింది. ఓపెనర్‌ చమరి ఆటపట్టు(44: 39 బంతుల్లో 2ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు), కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌(31: 27 బంతుల్లో 1ఫోర్‌, 2సిక్సర్లు) రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 126 పరుగులు చేసింది. వెలాసిటీ బౌలర్లలో జహానారా ఆలం(2/27), కాస్పెర్క్‌(2/23) ప్రత్యర్థి బ్యాట్స్‌మెన్‌ను కట్టడి చేశారు.

ప్రియా పూనియా(11), జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌(7), శశికళ సిరివర్దనే(18) పెద్దగా పరుగులు రాబట్టలేకపోయారు. శిఖా పాండే(0/18) బ్యాట్స్‌మెన్‌ స్వేచ్ఛగా ఆడకుండా పదునైన బంతులతో బెంబేలెత్తించింది.

#Supernovas lose their first wicket in the powerplay as Priya Punia is dismissed for 11.



