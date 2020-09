చెన్నైకి డబుల్‌ షాక్‌..రెండు ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు

అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13 సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌కు ఆరంభంలోనే ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. 163 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో బరిలో దిగిన చెన్నై ఆరు పరుగులకే ఓపెనర్లను చేజార్చుకున్నది. స్పీడ్‌స్టర్‌ ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ వేసిన ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌లో హార్డ్‌హిట్టర్‌ షేన్‌ వాట్సన్‌(4) ఎల్బీడబ్లుగా వెనుదిరిగాడు. ప్యాటిన్సన్‌ వేసిన తర్వాతి ఓవర్‌లోనే మరో ఓపెనర్‌ మురళీ విజయ్‌(1) కూడా వికెట్ల ముందు దొరికిపోయాడు.



రాకెట్‌ వేగంతో దూసుకొస్తున్న బంతులను అంచనా వేయడంలో ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్‌ విఫలమయ్యారు. ఫలితంగా ధోనీసేనకు శుభారంభం లభించలేదు. ప్రస్తుతం డుప్లెసిస్‌(7), అంబటి రాయుడు(10) క్రీజులో ఉన్నారు. 5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి చెన్నై రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 23 పరుగులు చేసింది.

