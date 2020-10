శిఖర్‌ ధావన్‌ డకౌట్‌..నిరాశపరిచిన పృథ్వీ షా

దుబాయ్‌: ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌ వేసిన తొలి ఓవర్‌లోనే శిఖర్‌ ధావన్‌ డకౌటయ్యాడు. బ్యాక్‌వర్డ్‌ పాయింట్‌లో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ సూపర్‌ క్యాచ్‌కు పెవిలియన్‌ చేరాడు. సీజన్‌లో వరుసగా రెండు సెంచరీలు సాధించిన ధావన్‌..వరుసగా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

బౌల్ట్‌ వేసిన తన తర్వాతి ఓవర్లో మరో ఓపెనర్‌ పృథ్వీ షా(10) కూడా పెవిలియన్‌ చేరడంతో ఢిల్లీ కష్టాల్లో పడింది. బౌల్ట్‌ బుల్లెట్‌ లాంటి బంతులతో బ్యాట్స్‌మెన్‌ను వణికిస్తున్నాడు. బౌల్ట్‌ దెబ్బకు ఢిల్లీ 15/2తో శుభారంభం చేయలేకపోయింది. పవర్‌ప్లే ముగిసేసరికి ఢిల్లీ 2 వికెట్లకు 22 పరుగులే చేసింది. ప్రస్తుతం శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(9), రిషబ్‌ పంత్‌(2) ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

