షార్జా: మహిళల టీ20 ఛాలెంజ్‌-2020లో భాగంగా లీగ్‌ ఆఖరి మ్యాచ్‌లో శనివారం ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌, సూపర్‌నోవాస్‌ మధ్య ఆసక్తికర పోరు జరగనుంది. బ్లేజర్స్‌ ఫైనల్‌ బెర్తుపై కన్నేసిన నేపథ్యంలో మ్యాచ్‌ రసవత్తరంగా సాగనుంది.



హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ కెప్టెన్సీలోని సూపర్‌నోవాస్‌ తుదిపోరుకు వెళ్లాలంటే ఈ మ్యాచ్‌లో తప్పక నెగ్గాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో స్మృతి మంధాన సారథ్యంలోని బ్లేజర్స్‌ ఓడినా మెరుగైన నెట్‌ రన్‌రేట్‌ కారణంగా ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఒక్కో ఓటమి, గెలుపుతో ఉన్న వెలాసిటీ ముందంజ వేయాలంటే సూపర్‌నోవాస్‌ ఓడిపోవాల్సి ఉంటుంది.



