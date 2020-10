దుబాయ్: ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ ఫ్రాంఛైజీతో ఒప్పందం చేసుకున్న అమెరికా తొలి క్రికెటర్‌గా నిలిచిన అలీ ఖాన్‌ గాయంతో కొద్దిరోజుల క్రితం టోర్నీ నుంచి తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. 28 ఏండ్ల అలీ ఖాన్‌ కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ట్రిన్‌బాగో నైట్‌రైడర్స్‌ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.

తాజాగా అలీఖాన్‌ స్థానంలో న్యూజిలాండ్‌ వికెట్‌ కీపర్‌, బ్యాట్స్‌మన్‌ టిమ్‌ సీఫర్ట్‌(25)ను కోల్‌కతా ఫ్రాంఛైజీ జట్టులోకి తీసుకుంది. అలీఖాన్‌తో పాటు సీఫర్ట్‌ కూడా బ్రెండన్‌ మెక్‌కల్లమ్‌ నేతృత్వంలోని కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ట్రిన్‌బాగో జట్టు తరఫున ఆడాడు. గత సెప్టెంబర్‌లో జరిగిన సీపీఎల్‌ విజేతగా ట్రిన్‌బాగో నిలువగా సీఫర్ట్‌ 9 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కేవలం 133 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు.

హార్డ్‌హిట్టర్‌గా పేరున్న సీఫర్ట్‌ ఐపీఎల్‌-13లో ఆడతాడో లేదో చూడాలి. కోల్‌కతా జట్టులో విదేశీ ఆటగాళ్ల కేటగిరిలో ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌, ఆండ్రీ రస్సెల్‌, సునీల్‌ నరైన్‌, ఫర్గుసన్‌, క్రిస్‌ గ్రీన్‌, టామ్‌ బాంటన్‌, పాట్‌ కమిన్స్‌ ఉన్నారు.

He's got a ???? off 40 balls in T20 cricket!



That speaks for itself!



Here's welcoming explosive Kiwi, Tim Seifert.#KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL pic.twitter.com/nFVjmgJNsP