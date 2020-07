కివీస్‌ క్రికెటర్ల ప్రాక్టీస్‌ షురూ..!

వెల్లింగ్టన్‌: న్యూజిలాండ్‌లో కరోనా తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టడంతో క్రికెట్‌ కార్యకలాపాలు నెమ్మదిగా ప్రారంభమవుతున్నాయి. న్యూజిలాండ్‌ ఆటగాళ్లు ఇప్పటికే సాధన మొదలెట్టారు. కివీస్‌ ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్న ఫొటోలను ఐసీసీ ఇవాళ ట్విటర్లో పోస్ట్‌ చేసింది. టామ్‌ లాథమ్, హెన్రీ నికోల్స్, మ్యాట్‌ హెన్రీ, డరైల్‌ మిచల్‌ సోమవారం నుంచే ప్రాక్టీస్‌ ప్రారంభించారు. ఆటగాళ్ల కోసం సెప్టెంబర్‌ వరకు 6 జాతీయ క్యాంప్‌లను నిర్వహించనున్నట్లు న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మౌంట్‌మాంగనూయ్‌లో వచ్చే వారం జరగబోయే శిబిరంలో కెప్టెన్‌ విలియమ్సన్‌తో పాటు మిగతా ఆటగాళ్లు శిక్షణలో పాల్గొంటారు.

The Black Caps are back in training! ???????? Which New Zealand player are you most looking forward to watching? pic.twitter.com/ZvioBPHtjT

Back to work! Our South Island and Wellington based players getting into training at Lincoln for the first time together since the team came back early from Australia in March. @BayOvalOfficial is set to host the upper North Island based players next week. #CricketNation pic.twitter.com/jB1SbMOJJt