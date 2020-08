మీ ప్రశంసలకు కృతజ్ఞతలు మోదీజి : ఎంఎస్‌ ధోని

న్యూ ఢిల్లీ : ఆగస్టు 15న అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన భారత మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ హృదయపూర్వక లేఖ రాశారు. ఈ లెటర్‌ను ధోని గురువారం ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ ప్రధానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.



‘ఒక కళాకారుడు, సైనికుడు, క్రీడాకారుడు ప్రశంసలను కోరుకుంటాడు. వారి కృషి, త్యాగం అందరిచేత గుర్తించబడి, ప్రశంసించబడుతోంది. పీఎం నరేంద్రమోదీ.. మీ ప్రశంసలు, శుభాకాంక్షలకు ధన్యవాదాలు’ అని ధోని ట్వీట్‌ చేశారు.

‘మీ ట్రేడ్‌మార్క్, నిస్సంకోచమైన శైలితో మీరు మొత్తం దేశానికి ఉద్వేగభరితమైన చర్చా కేంద్రంగా మారడానికి సరిపోయే వీడియోను పంచుకున్నారు. 130 కోట్ల మంది భారతీయులు నిరాశ చెందారు. కానీ మీరు భారత క్రికెట్ కోసం చేసిన అన్నిటికీ కృతజ్ఞతలు’ అని ప్రధాని మోడీ రెండు పేజీల సుదీర్ఘ లేఖలో రాశారు.

అన్ని ఫార్మాట్లలో భారత్‌కు కెప్టెన్‌గా నిలిచిన అత్యంత విజయవంతమైన ఆటగాడిగా ధోని నిలిచాడు. అతను 90 టెస్టులు, 350 వన్డేలు, 98 టీ20లు ఆడాడు. భారతదేశం తరపున ఆడిన గొప్ప క్రికెటర్లలో ఒకరిగా చరిత్ర సృష్టించాడు. ధోని చివరగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన 2019 ఐసీసీ ప్రపంచ కప్ సెమీస్‌లో ఆడాడు. రాబోయే ఐపీఎల్‌లో ధోని చెన్నై తరపున కెప్టెన్‌గా ఆడనున్న సంగతి తెలిసిందే.

An Artist,Soldier and Sportsperson what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone.thanks PM @narendramodi for your appreciation and good wishes. pic.twitter.com/T0naCT7mO7