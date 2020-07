సౌతాంప్టన్‌: కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఆగిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మళ్లీ ప్రారంభంకాబోతున్నది. 117 రోజుల విరామం తర్వాత అభిమానులు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ను టీవీల్లో చూడబోతున్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో బయో సెక్యూర్‌ వాతావరణంలో, ప్రేక్షకులు లేకుండానే టెస్టు మ్యాచ్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు.

ఇంగ్లాండ్‌, వెస్టిండీస్‌ మధ్య మూడు టెస్టుల సిరీస్‌లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్‌ బుధవారం ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో ఇరుజట్లు వినూత్న మార్పులకు అలవాటు పడాల్సి ఉంది. చేయాల్సిన, చేయకూడని పనులతో 74 పేజీల బుక్‌లెట్‌ను ఇప్పటికే ఇంగ్లాండ్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు విడుదల చేసింది.

ఇప్పటి వరకు బౌండరీ లైన్‌ దాటిన బంతులను బాల్‌ బాయ్స్‌ అందిస్తుండేవారు. ఆటగాళ్లు ఖాళీ స్టేడియాల్లో మ్యాచ్‌లను ఆడాల్సి ఉండటంతో బాల్‌ బాయ్స్‌ డ్యూటీని రిజర్వ్‌ ప్లేయర్స్‌ చేయాల్సి ఉంది.

మధ్య మధ్యలో క్లీనింగ్‌ బ్రేక్స్‌ కూడా ఉన్నాయి. విరామ సమయంలో స్టంప్స్‌, బెయిల్స్‌ను శానిటైజ్‌ చేస్తారు.

అలాగే మ్యాచ్‌ను కవర్‌ చేసేందుకు వచ్చే రిపోర్టర్లు, ఫొటోగ్రాఫర్లు తప్పకుండా పీపీఈ కిట్లు ధరించి రావాల్సిందే.

మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి ముందు టాస్‌ వేసేందుకు ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు బెన్‌స్టోక్స్‌, జేసన్‌ హోల్డర్‌తో పాటు మ్యాచ్‌ రిఫరీ క్రిస్‌బ్రాడ్‌ మాత్రమే వెళ్తారు.



టాస్‌ వేసే సమయంలో కెమెరాలుండవు. ఈ సమయంలో ఎవరూ షేక్‌హ్యాండ్‌ ఇచ్చుకోకూడదు.

ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు వేర్వేరుగా తమ సొంత బెయిల్స్‌ వెంట తీసుకొని మైదానంలోకి రావాలి. క్లీనింగ్‌ బ్రేక్స్‌ కోసం ఆటను ఆపేస్తారు. ఈ సమయంలో బెయిల్స్‌, స్టంప్‌లను శానిటైజ్‌ చేస్తారు.

ఆటగాళ్లు గ్లోవ్స్‌, షర్టులు, వాటర్‌ బాటిళ్లు, బ్యాగులు, స్వెటర్లను షేర్‌ చేసుకోకూడదు. మైదానంలో ఉన్న ఆటగాళ్లకు 20 మీటర్ల దూరంలోనే గ్రౌండ్‌ సిబ్బంది ఉండాలి. రెండు చదరపు మీటర్ల భౌతిక దూరం నియమానికి కట్టుబడి ఉండాలి.

బంతిపై మెరుపు తెచ్చేందుకు బౌలర్లు ఉమ్మి పూయరాదు. టెస్టు సిరీస్‌లో స్థానిక అంపైర్లు మ్యాచ్‌లను పర్యవేక్షించనున్నారు.

టెస్టు మ్యాచ్‌లో ఏ ఆటగాడికైనా కరోనా వైరస్‌ లక్షణాలు కనబడితే.. అతడి స్థానంలో మరొక ప్లేయర్‌ను తీసుకోవచ్చు.

అంపైర్‌ నిర్ణయ సమీక్ష పద్ధతి (డీఆర్‌ఎస్‌) రివ్యూల సంఖ్యను ఐసీసీ పెంచింది. టెస్టుల్లో ఒక ఇన్నింగ్స్‌కు మూడు రివ్యూలు, వన్డేలు, టీ20లకు రెండేసి రివ్యూల చొప్పున కేటాయించింది.



