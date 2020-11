టీమిండియా ఆటగాళ్లకు కొవిడ్‌ నెగెటివ్‌ : శిక్షణ ప్రారంభించిన క్రికెటర్లు

సిడ్నీ : ఆస్ట్రేలియాకు చేరుకున్న టీమిండియా ఆటగాళ్లు అందరికీ కొవిడ్ -19 నెగెటివ్‌ వచ్చాయి. అనంతరం వారు శిక్షణను ప్రారంభించారు. కొవిడ్‌-19 ఫలితాలు నెగెటీవ్‌గా రావడంతో భారత యువ క్రికెటర్లు మైదానంలోకి దిగి విరాట్‌ కోహ్లీ నేతృత్వంలో శిక్షణ ప్రారంభించారు.



టీమిండియా తొలి బహిరంగ శిక్షణ శనివారం ప్రారంభమైంది. మొత్తం జట్టు కొవిడ్ -19 కోసం నెగెటివ్‌ పరీక్షా నివేదికలు రావడంతో మైదానంలోకి దిగి కసరత్తు మొదలెట్టారు. ఐపీఎల్ 2020 ఫైనల్ జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత భారత జట్టు దుబాయ్ నుంచి తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. శనివారం ఆస్ట్రేలియాలో అడుగుపెట్టిన టీమిండియా 14 రోజులు నిర్బంధంలో ఉంటుంది. అయితే, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా బహిరంగ శిక్షణకు ఏర్పాట్లు చేసింది. బీసీసీఐ తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్‌లో బహిరంగ శిక్షణ, జిమ్ సెషన్ చిత్రాలను పోస్ట్ చేసింది. సిడ్నీ ఒలింపిక్ పార్క్ లోపల బ్లాక్‌టౌన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పార్క్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా, పృథ్వీ షా, కుల్దీప్ యాదవ్, హనుమా విహారీ, మహ్మద్ సిరాజ్ తేలికపాటి శిక్షణ పొందుతున్నారు. స్పిన్నర్ కుదీప్ యాదవ్, పేసర్ ఉమేష్ యాదవ్, ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, శార్దుల్ ఠాకూర్, టెస్ట్ బ్యాటింగ్ మెయిన్‌స్టే చేతేశ్వర్ పూజారా మరింత రాటుదేలేందుకు ప్రయత్నించారు. బహిరంగ శిక్షణ తరువాత భారత క్రికెటర్లు కొంత సమయం వ్యాయామశాలలో గడిపారు. పేసర్లు శార్దుల్ ఠాకూర్.. వరుణ్ చక్రవర్తి స్థానంలో టీ 20 జట్టులోకి ప్రవేశించిన దీపక్ చకుర్, టీ నటరాజన్ జిమ్ లోపల చెమటలు పట్టడం కనిపించింది.

నవంబర్ 27 నుంచి వన్డేలతో ప్రారంభమయ్యే ఈ పర్యటనలో భారత్ మూడు వన్డేలు, మూడు టీ 20 లు, 4 టెస్టులను ఆడనున్నది. రెండో వన్డే నవంబర్ 29న, మూడో వన్డే డిసెంబర్ 2 న సిడ్నీలో జరుగుతాయి. వన్డేల తర్వాత డిసెంబర్ 4 నుంచి మూడు టీ 20 మ్యాచులు జరుగుతాయి. టెస్ట్ సిరీస్ డిసెంబర్ 17 నుంచి అడిలైడ్‌లో డే-నైట్ గేమ్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. మెల్బోర్న్‌లో బాక్సింగ్ డే టెస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. భార్య ప్రసవించే అవకాశాలు ఉన్నందున చివరి మూడు వన్డేలకు కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ దూరంగా ఉండనున్నారు. వైస్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానె జట్టును నడిపించే అవకాశం ఉన్నది.

లోక‌ల్ టు గ్లోబ‌ల్‌.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్‌లో. న‌మ‌స్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.



Once out, the boys also hit the gym!???? pic.twitter.com/X3QL3uHQJy