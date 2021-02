చెన్నై: ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన రెండో టెస్ట్‌లో ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన టీమిండియా.. వ‌ర‌ల్డ్ టెస్ట్ చాంపియ‌న్‌షిప్ ర్యాంకింగ్స్‌లో నాలుగు నుంచి రెండోస్థానానికి దూసుకెళ్లింది. అటు తొలి టెస్ట్ గెలిచిన త‌ర్వాత టాప్‌లోకి వెళ్లిన ఇంగ్లండ్‌.. ఈ ఓట‌మితో నాలుగోస్థానానికి ప‌డిపోయింది. దీంతో ఫైన‌ల్ రేసు ఆస‌క్తిక‌రంగా మారుతోంది. సౌతాఫ్రికాలో ఆస్ట్రేలియా త‌న ప‌ర్య‌ట‌న‌ను ర‌ద్దు చేసుకోవ‌డంతో ఇప్ప‌టికే న్యూజిలాండ్ ఫైన‌ల్ చేరిన విష‌యం తెలిసిందే.



మ‌రో బెర్త్ కోసం ఇండియా, ఇంగ్లండ్‌, ఆస్ట్రేలియా పోటీ ప‌డుతున్నాయి. ఈ సిరీస్‌ను టీమిండియా క‌నీసం 2-1తో గెలిచినా ఫైన‌ల్‌కు వెళ్తుంది. అదే ఇంగ్లండ్ ఫైన‌ల్ చేరాలంటే మిగిలిన రెండు టెస్టులు క‌చ్చితంగా గెల‌వాల్సి ఉంటుంది. ఒక‌వేళ సిరీస్ డ్రా అయితే ఈ రెండు టీమ్స్ కాకుండా ఆస్ట్రేలియా ఫైన‌ల్‌కు వెళ్తుంది. ఈ ఈక్వేష‌న్ల‌తో ఐసీసీ తొలిసారిగా ప్ర‌వేశ‌పెట్టిన వ‌ర‌ల్డ్ టెస్ట్ చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్ రేసు చాలా ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది.

⬆️ India move to the No.2 position

⬇️ England slip to No.4



Here's the latest #WTC21 standings table after the conclusion of the second #INDvENG Test! pic.twitter.com/bLNCVyDg4z — ICC (@ICC) February 16, 2021

England will have to win the remaining two #INDvENG Tests to make it to the #WTC21 final ???? pic.twitter.com/YW3OTwQKo6 — ICC (@ICC) February 16, 2021