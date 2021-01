మెల్‌బోర్న్‌: ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన రెండో టెస్ట్‌లో ఘ‌న విజ‌యం సాధించిన టీమిండియా న్యూఇయ‌ర్‌ను గ్రాండ్‌గా సెల‌బ్రేట్ చేసుకుంది. మెల్‌బోర్న్‌లో ఉంటూ మూడో టెస్ట్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతున్న టీమ్.. మ‌ధ్య‌లో దొరికిన రెండు రోజుల హాలీడేను బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. ఈ సెల‌బ్రేష‌న్స్ ఫొటోను ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన కేఎల్ రాహుల్‌.. న్యూ ఇయ‌ర్‌, న్యూ ఫీల్స్‌, న్యూ చాన్సెస్‌, సేమ్ డ్రీమ్స్‌, ఫ్రెష్ స్టార్ట్స్ అంటూ కామెంట్ చేశాడు.



