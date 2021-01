సిడ్నీ: ఇండియ‌న్ క్రికెట్‌లో నిజంగానే ఓ అద్భుతం జ‌రిగింది. ఇది గెలుపు కాక‌పోవ‌చ్చు కానీ.. అంత‌కుమించిన కిక్కే ఇచ్చింది. నాలుగో ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 131 ఓవ‌ర్ల పాటు పోరాడి మ్యాచ్‌ను డ్రాగా ముగించ‌డం అసాధార‌ణ‌మే. అస‌లు ఆశ‌లే లేని స‌మ‌యంలో ప‌ట్టు వ‌ద‌ల‌కుండా ఇండియ‌న్ బ్యాట్స్‌మెన్ పోరాడిన తీరు అద్భుతం, అపూర్వం. టీమిండియా పోరాట స్ఫూర్తిపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురుస్తోంది. అయితే ఈ ఘ‌న‌త‌పై టీమ్ స‌భ్యులు ఏమ‌నుకుంటున్నారు? కెప్టెన్ ర‌హానే స‌హా ఈ మ్యాచ్‌లో ఆడిన టీమ్ ప్లేయ‌ర్స్ సిడ్నీ టెస్ట్‌పై ట్వీట్ చేసిన అభిప్రాయాల‌ను బీసీసీఐ త‌న ట్విట‌ర్లో పోస్ట్ చేసింది. గాయ‌ప‌డి ఉండొచ్చు.. విశ్వాసం కోల్పోయి ఉండ‌వ‌చ్చు.. కానీ వ్య‌క్తిత్వంలో మాత్రం ఎప్పుడూ వెనుక‌బ‌డ‌లేదు. ప్లేయర్స్‌ చివ‌రి వ‌రకూ పోరాడిన తీరు చాలా సంతోషం క‌లిగించింది అని ర‌హానే ట్వీట్ చేశాడు. అత‌నితోపాటు జ‌డేజా, పంత్‌, శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌, మ‌యాంక్ అగర్వాల్‌, న‌వ్‌దీప్ సైనీ కూడా మ్యాచ్ డ్రా అవ‌డంపై ఆనందం వ్య‌క్తం చేస్తూ ట్వీట్లు చేశారు.



Bruised. Broken. But never short of character. Really happy with how the boys fought till the end. Lots to learn and improve as we look forward to Brisbane now. pic.twitter.com/4VBZGCvbnp