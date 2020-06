సుశాంత్‌ సింగ్‌ ఆత్మహత్య కలచివేసింది : కోహ్లీ

న్యూ ఢిల్లీ : బాలీవుడ్‌ నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో బాలివుడ్‌ ప్రముఖులతో పాటు క్రికెటర్లు కూడా సోషల్‌మీడియాలో సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ‘సుశాంత్‌ సింగ్‌ మరణవార్త కలచివేసింది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, ఆయన కుటుంబానికి శక్తినివ్వాలని దేవుడిని కోరుకుంటున్న’ అని టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ట్వీట్‌ చేశాడు.

‘ప్రతిభ కలిగిన యువ నటుడి మరణం కలచివేసింద’ని సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ ట్వీట్‌ చేయగా.. ‘ ఇది బాధ కలిగించే వార్త.. నిజంగా చాలా కలతగా ఉంది. తెలివైన నటుడు సుశాంత్‌’ అని టీమిండియా వైస్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌శర్మ ట్వీట్‌ చేశాడు.

‘ఇది ఫేక్‌ న్యూస్‌ అని ఎవరైనా నాకు చెప్పండి.. అతడి మరణాన్ని నేను నమ్మలేక పోతున్నా’ అని స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ తన బాధను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తెలియజేశాడు.

‘ఇది హృదయ విదారక సంఘటన సుశాంత్‌ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి.. అతడిని నేను కొన్నిసార్లే కలిశాను.. సుశాంత్‌ చాలా ఉల్లాసమైన వ్యక్తి. నా హృదయం అతడి కోసం రోధిస్తుంది’ అని టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్య ట్వీట్‌ చేశాడు.





Shocked to hear about Sushant Singh Rajput. This is so difficult to process. May his soul RIP and may god give all the strength to his family and friends ???? — Virat Kohli (@imVkohli) June 14, 2020





This is distressing, can’t come to terms that this has happened. Really disturbing. Brilliant actor RIP brother. pic.twitter.com/eGImqT7SNN — Rohit Sharma (@ImRo45) June 14, 2020

Extremely heartbreaking news ???? Rest in Peace #SushantSinghRajput. Met him a few times and he was such a jovial guy. Strength to all his loved ones. My heart cries for him. pic.twitter.com/4MkmFpeLXz — hardik pandya (@hardikpandya7) June 14, 2020

Plz tell me this is a fake news.. Cant believe Sushant Rajput is no more..Condolence to the family???????? Very sad #ripsushantsinghrajput pic.twitter.com/wjCK77aq3t — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 14, 2020