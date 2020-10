అబుదాబి: ఐపీఎల్‌-13లో ప్లేఆఫ్‌ బెర్తు ఖాయం చేసుకున్న తొలి జట్టుగా ముంబై ఇండియన్స్‌ నిలిచింది. బుధవారం రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్‌షోతో అదరగొట్టిన ముంబై 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్‌(79 నాటౌట్; 43 బంతుల్లో 10ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో రాణించడంతో ముంబై మరో ఐదు బంతులుండగానే గెలుపొందింది. 16 పాయింట్లతో ముంబై టేబుల్‌ టాపర్‌గా నిలిచింది.

165 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో మరో ఎండ్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్‌ సహకరించకపోయినా సూర్యకుమార్‌ ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. బెంగళూరు బౌలర్లలో మహ్మద్‌ సిరాజ్‌, చాహల్‌ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. ఇషాన్‌ కిషన్‌(25) ఫర్వాలేదనిపించగా మిగతా బ్యాట్స్‌మెన్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌(18), సౌరభ్‌ తివారీ(5), కృనాల్‌ పాండ్య(10), హార్దిక్‌ పాండ్య(17) తక్కువ స్కోరుకే పెవిలియన్‌ బాట పట్టారు.బెంగళూరు బౌలర్లు కీలక సమయాల్లో భాగస్వామ్యాలను విడదీసినప్పటికీ డేల్‌స్టెయిన్‌ 4 ఓవర్లు వేసి వికెట్‌ తీయకుండా 43 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.



అంతకుముందు దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(74: 45 బంతుల్లో 12ఫోర్లు, సిక్స్‌) మెరుపు అర్ధశతకానికి తోడు మరో ఓపెనర్‌ జోష్‌ ఫిలిప్(33: 24 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, సిక్స్‌)‌ రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 164 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(9), డివిలియర్స్‌(15), శివమ్‌ దూబే(2) నిరాశపరిచారు. ముంబై బౌలర్ బుమ్రా(3/14) బెంగళూరును వణికించాడు. ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌, రాహుల్‌ చాహర్‌, పొలార్డ్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు. మెరుపు ఆరంభం దక్కినా.. బ్యాట్స్‌మెన్‌ వరుస విరామాల్లో పెవిలియన్‌ చేరడంతో భారీ స్కోరు చేసే అవకాశాన్ని చేజార్చుకుంది.

That's that from Match 48 as @mipaltan win by 5 wickets.@surya_14kumar with an unbeaten 79.



Scorecard - https://t.co/XWqNw97Zzc #Dream11IPL pic.twitter.com/ESHhCYRBik