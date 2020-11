హైద‌రాబాద్‌: మాజీ క్రికెట‌ర్ సురేశ్ రైనా.. గొప్ప ఔదార్యాన్ని చాటారు. సుమారు 34 స్కూళ్ల‌లో శానిటేష‌న్‌, తాగు నీటి స‌దుపాయాలు క‌ల్పించేందుకు వాగ్ధానం చేశాడు. యూపీ, జ‌మ్మూ, ఎన్‌సీఆర్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్ర‌భుత్వ స్కూళ్ల‌లో ఈ స‌దుపాయాల‌ను రైనా స్వంతంగా ఏర్పాటు చేయ‌నున్నాడు. ఈ ఏడాది ఆగ‌స్టు 15వ తేదీన అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రైనా రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈనెల 27వ తేదీన రైనా.. త‌న 34వ జ‌న్మ‌దిన వేడుక‌ల‌ను నిర్వహించ‌నున్నాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా కొన్ని సామాజిక కార్య‌క్ర‌మాల‌ను చేపట్టాల‌నుకున్నాడు. గ్రేసియా రైనా ఫౌండేష‌న్ ఆధ్వ‌రంలో రైనా ఆ స్కూళ్ల‌లో సౌక‌ర్యాలు కల్పించ‌నున్నాడు. 34 బ‌డుల్లో శానిటైజేష‌న్‌, తాగునీటి వ‌స‌తుల క‌ల్ప‌న వ‌ల్ల సుమారు ప‌ది వేల మంది విద్యార్థులు ఆరోగ్యంగా జీవించే అవ‌కాశాలు ఉన్న‌ట్లు రైనా ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో పేర్కొన్నారు.



Giving back to the society that has given me so much has always been my guiding philosophy. As I turn 34, I’m excited to launch my most special project yet with @grfcare & @UnstoppableYUVA to provide toilets, drinking water & adolescent health programs across 34 schools in India pic.twitter.com/1ik6LpcwNN