రైనా బ్యాటింగ్‌...షమీ, చావ్లా బౌలింగ్‌: వీడియో

న్యూఢిల్లీ: ఐపీఎల్‌-13వ సీజన్‌పై బీసీసీఐ త్వరలో తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న నేపథ్యంలో ఆటగాళ్లు ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా వెటరన్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ సురేశ్‌ రైనా, ఫాస్ట్‌బౌలర్‌ మహమ్మద్‌ షమీ, స్పిన్నర్‌ పియూశ్‌ చావ్లా నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్‌ మొదలెట్టారు. రైనా బ్యాటింగ్‌ చేస్తుండగా.. షమీ, చావ్లా బంతులేశారు. నెట్స్‌లో సాధన చేస్తుండగా తీసిన వీడియోను రైనా ట్విటర్లో పోస్ట్‌ చేశాడు.

ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో ఆరంభంకావాల్సిన టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ వాయిదాపై ఐసీసీ సోమవారం ప్రకటన విడుదల చేసే ఛాన్స్‌ ఉంది. ఐసీసీ ప్రకటన తర్వాత ఐపీఎల్‌ నిర్వహణపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్‌లో మొదటి వారంలోగా అన్ని ఐపీఎల్‌ జట్లు యూఏఈకి వెళ్లాలని భావిస్తున్నాయి.

When you nailed your practice this week and ready to enjoy the weekend practice with none other than @MdShami11 & piyush Chawla ???? Keeping the momentum going!

Good start to the weekend! ???????? Enjoy the little victories, Happy weekend !????✌️ pic.twitter.com/H2mtSmhP4t