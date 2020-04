వైద్య సిబ్బందికి మ‌ద్ద‌తివ్వండి: ఫెద‌ర‌ర్

లండ‌న్‌: క‌రోనా వైర‌స్ ధాటికి ప్ర‌పంచం అత‌లాకుత‌ల‌మవుతున్న‌ది. అన్ని దేశాల‌కు విస్త‌రించిన ఈ మ‌హ‌మ్మారి ప్ర‌భావానికి రోజు వేల‌ల్లో జ‌నాలు మ‌ర‌ణిస్తున్నారు. చైనాలో మొద‌ల‌యి ప్ర‌పంచ మాన‌వాళికి ముప్పుగా ప‌రిణ‌మించిన కొవిడ్‌-19 కార‌ణంగా కోట్లాది మంది అల్లాడిపోతున్నారు. అంత‌కంత‌కు ప్ర‌మాద‌క‌రంగా మారుతున్న క‌రోనాతో ఇప్ప‌టికే ప్రతిష్టాత్మ‌క టోక్యో ఒలింపిక్స్ వాయిదా ప‌డ‌టంతో పాటు ఘ‌న చ‌రిత్ర క‌ల్గిన వింబుల్డ‌న్ కూడా రద్ద‌యిన సంగ‌తి తెలిసిందే. రెండో ప్ర‌పంచ యుద్దం త‌ర్వాత తొలిసారి ర‌ద్ద‌యిన వింబ‌ల్డ‌న్ టోర్నీలో అత్య‌ధిక సార్లు(ఎనిమిది) టైటిల్ ద‌క్కించుకున్న స్విట్జ‌ర్లాండ్ దిగ్గ‌జం రోజ‌ర్ ఫెద‌ర‌ర్ అభిమానుల‌కు ఓ సందేశమిచ్చాడు. క‌రోనాపై ప్రాణాల‌ను లెక్క‌చేయ‌కుండా పోరాడుతున్న వైద్య సిబ్బందికి అంద‌రూ మ‌ద్ద‌తుగా నిలువాలంటూ వింబుల్డ‌న్ నిర్వాహ‌కులు గురువారం విడుద‌ల చేసిన ప్ర‌త్యేక వీడియోలో కోరాడు. ఇందులో ‘ 1877 నుంచి వింబుల్డ‌న్‌ను మీరు ఆద‌రిస్తున్నారు. ర‌క‌ర‌కాల స్క్రీన్ల ద్వారా మా ఆట‌ను వీక్షించారు. గంట‌ల కొద్ది లైన్ల‌లో వేచి ఉండి..మ్యాచ్‌ల కోసం మీరు త‌పించారు. కానీ ఈ సారి వాటనింటికి మ‌నం దూరంగా ఉంటున్నాం. ఈసారి కొత్త చాంపియ‌న్లు ఎవ‌రు లేక‌పోయినా..ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా మ‌న‌ల్ని ముందుండి న‌డిపిస్తున్న వైద్య సిబ్బంది కోసం మ‌ద్ద‌తుగా నిలుద్దాం. ఈ రోజు బాగా లేక‌పోయినా..రేపు క‌చ్చితంగా బాగుంటుంది’ అని ఫెద‌ర‌ర్ చెప్పుకొచ్చాడు.

Play is suspended, but we cheer for a different kind of champion.



Narrated by @rogerfederer.#StayHomeSaveLives | #ClapForCarers | #Wimbledon pic.twitter.com/76pBLWOrRr