మహిళల టీ20 ఛాలెంజ్: మెరిసిన ఆటపట్టు

షార్జా: మహిళల టీ20 ఛాలెంజ్‌-2020 లీగ్‌ ఆఖరి మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన సూపర్‌నోవాస్‌ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 146 పరుగులు చేసింది. చమరి ఆటపట్టు(67: 48 బంతుల్లో 5ఫోర్లు, 4సిక్సర్లు) అర్ధసెంచరీకి తోడుగా ప్రియా పూనియా(30), హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌(31) రాణించడంతో మెరుగైన స్కోరు సాధించింది.

ఓపెనర్లు పునియా, ఆటపట్టు తొలి వికెట్‌కు 89 పరుగులు జోడించారు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో చెలరేగిన ఆటపట్టు 37 బంతుల్లోనే హాఫ్‌సెంచరీ పూర్తి చేసుకుంది. ఆఖర్లో రోడ్రిగ్స్‌(1), సిరివర్దనే(2), అనుజా పాటిల్‌(1) వికెట్లు పారేసుకున్నారు. ట్రయల్‌ బ్లేజర్స్‌ బౌలర్లలో గోస్వామీ, సాల్మా, హర్లీన్‌ డియోల్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

Innings Break!#Supernovas post a total of 146/6 on the board. #Trailblazers chase coming up shortly. Stay tuned.



Stay tuned https://t.co/t0v704bJfH #JioWomensT20Challenge pic.twitter.com/OjmVfwEPUG